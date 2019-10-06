0553 313 94 23

Ve temel atılıyor… Sırbistan’dan dikkat çeken Erdoğan mesajı

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya uzanan karayolu projesinin temelinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti ile başlayacağını duyurdu.

06 Ekim 2019 Pazar 09:53
Ve temel atılıyor… Sırbistan’dan dikkat çeken Erdoğan mesajı

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya uzanan karayolu projesinin temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında atılacağını duyurdu.

Sırbistan hükümeti, Sırbistan Devlet Karayolları Kurumu ve Türk şirketi Taşyapı arasında Aralık 2018'de imzası atılan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya uzanan karayolunun temeli atılıyor.

Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi insanları da birbirine bağlayacak

Temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Ekim'de Sırbistan ziyaret sırasında yapılacak. Otoyol, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek'i birleştiriyor. Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin sadece bölge ülkeleri değil insanları da birbirine bağlayacağını söyledi.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında gerçekleşecek

Başlangıcının Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağı Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Mihajlovic, "Proje sıradan bir otoyol projesi değil. Tüm bölgeyi birbirine bağlayacak bir yüzük. Bu proje sadece bölge ülkeleri değil, insanları da birbirine bağlayacak. Resmi başlangıç ise Erdoğan'ın ziyareti sırasında gerçekleşecek" dedi.

Mihajlovic "Saraybosna'dan 5-6 saatte Belgrad'a gelen insanlar bu sürenin 2 saate inmesiyle daha çok birleşecekler. Birkaç yıl önce Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de dediği gibi bu yol dostluk yoludur" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 09:53
  1. Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic
  2. Sırbistan
  3. Belgrad
  4. Bosna Hersek
  5. Sırbistan Devlet Karayolları Kurumu
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. karayolu projesi

YORUM YAZ

  • CanCan1 sa önce
    Evet tabii ki. Bosna daki sirplar tarafindan öldürülen müslümanlar unutuldu isgal edilen topraklara görmezden gelinereksimdi para kazanma dönemi. Reis e kim böyle gösteris icin otoyol temel atma islerine yönlendiriyor? Duyarlilik iyi olurdu.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Irak’ta protestolar büyüyor! Eylemciler TV kanallarına saldırdı
  1. Irak’ta protestolar büyüyor!..
  2. MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki
  3. Irak Meclis Başkanı: Ben de sokağa..
  4. TBMM'de bu hafta
  5. Frigya'da turist sayısı giderek..
  6. Okullara dadanan çetelere geçit yok!..
  7. Ekipler gizli bölmeyi buldu!..
  8. Antalya temsilcilerinden Fenerbahçe'ye..
  9. Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
  10. Bahçeli'nin hastalığını fırsat bilip..
  11. Yahyalı elmasında verim arttı
  12. 'SEDA' ilk ihracat görevine hazır
  13. Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
  14. Fatih Terim'den maç sonu açıklaması:..
  15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması..
  16. 130 bin metal işçisinin sözleşme..
  17. Hz.Ali’nin tercihte zorlandığı iki nimet
  18. Van'daki trafik kazasında 1 polis..
  19. 'İki şoförden biri seyir halindeyken..
  20. Ünlü hip hop yıldızı Maik Jahnke,..
  21. Yeni Malatyaspor'un en skorer sezonu
  22. Peygamber Efendimiz’in mirası
  23. FETÖ, ByLock'tan önce de gizli program..
  24. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
  25. Batı Şeria'da Yahudilerden ırkçı saldırı
  26. Türkiye'nin en modern külliyesi "Büyük..
  27. Deplasman kralı Yeni Çorumspor!
  28. Yedi İklim’de şiire doyacaksınız
  29. Turizme Yeni Ekonomi Programı
  30. Rejimin İdlib'e saldırısında bir çocuk..
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
İsrailli komutanı çıldırtan olay! Askerleri tek tek dövdü
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

Günün Karikatürü

5 Ekim 2019
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu