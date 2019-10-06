Ve temel atılıyor… Sırbistan’dan dikkat çeken Erdoğan mesajı

Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya uzanan karayolu projesinin temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında atılacağını duyurdu.

Sırbistan hükümeti, Sırbistan Devlet Karayolları Kurumu ve Türk şirketi Taşyapı arasında Aralık 2018'de imzası atılan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya uzanan karayolunun temeli atılıyor.

Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi insanları da birbirine bağlayacak

Temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7-8 Ekim'de Sırbistan ziyaret sırasında yapılacak. Otoyol, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek'i birleştiriyor. Sırbistan İnşaat Ulaşım ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin sadece bölge ülkeleri değil insanları da birbirine bağlayacağını söyledi.

Erdoğan'ın ziyareti sırasında gerçekleşecek

Başlangıcının Erdoğan'ın katılımıyla yapılacağı Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Mihajlovic, "Proje sıradan bir otoyol projesi değil. Tüm bölgeyi birbirine bağlayacak bir yüzük. Bu proje sadece bölge ülkeleri değil, insanları da birbirine bağlayacak. Resmi başlangıç ise Erdoğan'ın ziyareti sırasında gerçekleşecek" dedi.

Mihajlovic "Saraybosna'dan 5-6 saatte Belgrad'a gelen insanlar bu sürenin 2 saate inmesiyle daha çok birleşecekler. Birkaç yıl önce Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de dediği gibi bu yol dostluk yoludur" diye konuştu.