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Ve Ryan Babel Süper Lig'e geri geliyor! İşte yeni adresi

Bir dönem Beşiktaş forması giyen şimdilerde ise Premier Lig ekibi Fulham'da top koşturan Hollandalı yıldızın sezon sonu Galatasaray'a döneceği belirtildi.

22 Mart 2019 Cuma 14:27
Ve Ryan Babel Süper Lig'e geri geliyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'da yönetim, ara transfer döneminde Beşiktaş’tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel'i kadrosuna katmaya kararlı… Fatih Terim'in de çok istediği Hollandalı futbolcu için ilk temasın kurulduğu ve 32 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Everton’dan kiralanan ve sezon sonunda geri dönecek olan Onyekuru’nun yerine Türkiye’yi ve ligi tanıyan bir isim olması nedeniyle Ryan Babel transferine stratejik önem veriliyor.

Brezilya iddiası!

İNGİLİZ basınında çıkan haberlere göre, Ryan Babel’le 6 aylık sözleşme imzalayan Fulham, Premier Lig’de kalması halinde uzatma opsiyonunu devreye sokabilecekti. Ancak, Londra ekibinin küme düşmesi bu ihtimali ortadan kaldırdı. Türkiye’ye geri dönmeye sıcak bakan Hollandalı’nın Brezilya ve ABD Ligi’ne transferi de ihtimaller dahilinde… Babel, geleceğiyle ilgili bir soruya, “Transfer konusunun acelesi yok. Teklifleri değerlendirmek için yeterli zaman var” cevabı vermişti.

(Güneş)

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:27
  1. Ryan Babel
  2. Galatasaray
  3. Beşiktaş
  4. Fulham
  5. İngiltere Premier Lig

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