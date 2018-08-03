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Ve Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu!

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley oldu.

03 Ağustos 2018 Cuma 02:19
Ve Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde Medipl Başakşehir'in rakibi Burnley oldu. Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Burnley ile Aberdeen karşılaştı. 1-1 biten maçın rövaşında 90 dakika da 1-1 sona erdi. Uzatmada Burnley bulduğu golle Aberdeen'i 3-1 mağlup etti.
 
Bu sonucun ardından Premier League temsilcisi Burnley adını bir üst tura yazdırdı ve Medipol Başekşehir'in rakibi oldu.
 
Burnley'nin Aberdeen karşısındaki gollerini 6. dakikada Chris Wood, 101. dakikada Jack Cork ve 109. dakikada penaltıdan Ashley Barnes kaydetti.
 
Aberdeen'in tek golünü ise 27. dakikada Lewis Ferguson attı.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 02:19
  1. Medipol Başakşehir
  2. Burnley
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Aberdeen

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