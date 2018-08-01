Ve Galatasaray eski oyuncusu ile tekrardan anlaşma sağladı!
Galatasaray TFF 2.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiraladığı Birhan Vatansever ile tekrardan anlaşma sağladı.01 Ağustos 2018 Çarşamba 01:54
Galatasaray, altyapısından yetişen bir ismi tekrar kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Bandırmaspor'a giden ve sözleşmesinde geri dönüş opsiyonu bulunan Birhan Vatansever ile 4 senelik anlaşma sağladı.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Bandırmaspor'da 35 maçta 4 gol atmış ve oynadığı oyun ile alkış almıştı.
GEÇEN SEZON GİTMİŞTİ
Geçen sezon başında oyuncuyu bedelsiz olarak Bandırmaspor'a veren Galatasaray, geri dönüş için de bir opsiyon koydurmuştu. Sarı-kırmızılıların, Bandırmaspor ile 2020'ye kadar sözleşme imzalayan Birhan için düşük bir miktar ödeyerek transferi gerçekleştirdiği ifade edildi.
(Sporx)
YORUM YAZ