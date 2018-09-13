Ve Futbolun Süperleri'nde ödül kazananlar belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Digiturk ortaklığında bu yıl ilk kez yapılan "Futbolun Süperleri" ödül töreni İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi.



"Futbolun süperleri sahaya değil sahneye çıkıyor!" mottosuyla gerçekleştirilen tören, Türk futbol ailesini ve Marcel Desailly ve Ruud Gullit gibi yıldızları bir araya getirdi. "Futbolun Oscarları" Türkiye'de ilk kez dağıtıldı.



10 ayrı kategoride ödül verildi



2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'na damga vuran isimlerin belirleneceği "Futbolun Süperleri" Ödülleri 10 ayrı kategoride gerçekleştirildi. "Yılın Süper Kalecisi", "Yılın Süper Defans Oyuncusu", "Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu", "Yılın Süper Forvet Oyuncusu", "Yılın Süper Futbolcusu", "Yılın Süper Teknik Direktörü", "Yılın Süper Golü", "Yılın Süper Fair-Play'i", "Yılın Süper Türk Temsilcisi" ve "Yılın Süper 11'i" kategorilerinde futbolun süperleri, www.futbolunsüperleri.com adresinden gerçekleştirilen halk oylaması, Türk futbolunun efsane isimlerinden oluşan özel jüri ve Spor Toto Süper Lig takımlarının oyuncularının kullandığı oylar ile belirlendi.



İŞTE ÖDÜLLERİ KAZANANLAR



Yılın Süper Kalecisi: Fernando Muslera (Galatasaray)



Fernando Muslera: "Beni böyle güzel bir ödüle layık gören herkese ve tüm Galatasaray camiasına teşekkürler. Ödülü tek başıma değil takım arkadaşlarım ve hocamızın desteğiyle kazandım. 2011'den beri buradayım, Türk futbolundaki gelişimi görüyorum, her sana daha iyiye gidiyor. EURO 2024 adaylığı için de Türkiye'ye başarılar diliyorum. Kalbim sizinle, umarım Türkiye kazanır."



Yılın Süper Defans Oyuncusu: Pepe (Beşiktaş)



Pepe: "Tüm Beşiktaş camiasına, ailesine, başkandan başlayıp tesisimize, çimlerimize bakanlara kadar teşekkürler. Onlar olmasa bu ödülü alamazdım. Umarım bu sezon tüm taraftarlara iyi bir lig izletip kendi takımımız adına en iyisini gerçekleştiririz."



Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)



Emre Belözoğlu: "Bugün eşimin doğum günü, pastasını beraber üfleyemedik. Ödül töreni nedeniyle yanına gidemedim. Fenerbahçe'den ayrıldığımda bana Başakşehir'de kucak açan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı'ya teşekkür ederim. Onların gösterdiği abilik ve arkadaşlık çok değerli. Takım arkadaşlarıma da teşekkürler. Bu bir takım oyunu. Bu ödülü almak ne kadar önemli olsa da Başakşehir ailesi olarak 3 senedir çok güzel işler yapıyoruz. Bu onun bir simgesi oldu."



Yılın Süper Forvet Oyuncusu: Bafetimbi Gomis (Galatasaray-Al-Hilal)



"Galatasaray'a gelmemde katkısı olan kişilere teşekkür ediyorum. Çok çaba harcadılar ve Türkiye'ye gelmemi sağladılar. Ödül, kolektif bir başarı. Bana yardımcı olarak üst seviyeye çıkmamı sağladılar. Seviyemi yukarı taşıyan herkese teşekkürler. Serüvenim 1 yıl sürdü. Oyuncu olarak Türkiye'de yaşadıklarımdan çok mutluyum. Futbolcu ya da Türkiye sevdalısı olarak tekrar geleceğim."



Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder (Roma)



"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunu bu sene gerçekleştirdim. Umarım bundan sonrası daha iyi olur. Herkes bana güvensin, inansın. Türkiye'yi en iyi şekilde, en iyi yerlerde temsil edeceğime söz veriyorum."



Yılın Süper Fair Play Oyuncusu: Muhammet Demir



Demir Grup Sivassporlu futbolcu Muhammet Demir, geçen sezon Medipol Başakşehir maçında topa elle müdahale ettiği pozisyonun ardından hakemi uyarıp doğru kararın verilmesini sağlamıştı. Muhammet Demir: "Bu anlamlı ödülü kazanmama sebep olan herkese teşekkürler. Benim yaptığım hareketten daha güzellerini, daha süperlerini görmek dileğiyle."



Yılın Süper Futbolcusu: Bafetimbi Gomis



Bafetimbi Gomis: "Sezon boyunca işler kolay olmadı. Rekabet çok fazlaydı. Çok teşekkür etmek istiyorum Türkiye'ye, tanıdım ve çok sevdim. Cenk Ergün'e teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'a gelmeme ön ayak oldu. Galatasaray taraftarlarına çok teşekkürler. Bir gün Türkiye'ye yeniden gelmek isterim. Oğlum Türkiye'den ayrılırken ağladı. Türkiye ile ilgili çok iyi düşüncelerim var."



Yılın Süper Teknik Direktörü: Fatih Terim



"Kazanmak güzel bir şey ama bu şampiyonluğu kazanırken teşekkür borçlu olduğum birçok kimse var. Huzurlarınızda onlara teşekkürler. En başta sayın başkanımıza ve değerli yönetim kuruluna rahat bir ortamda çalıştırdıkları için teşekkürler. Taraftarlarımız, 21. şampiyonluğu çok benimsediler, çok istediler. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Eşime ve aileme teşekkür ederken, Galatasaray ailesine de sonsuz teşekkürler. Elzem olduğunda biraraya gelen inanılmaz bir kulüp olarak hayatımda oldu Galatasaray. Bu dişlinin en önemli parçaları oyuncular. Galatasaray'ın oyuncuları ile çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum."



Yılın Süper Golü Ödülü: Quaresma



Ricardo Quaresma: "Futbol oynamak, benim için burada konuşmaktan daha kolay. Aday olan tüm arkadaşları tebrik ederim, bana oy verenlere de teşekkür ederim."



Süper Lig'de Yılın Süper 11'i: Muslera, Adriano, Skrtel, Pepe, Mariano, Garry, Talisca, Emre Belözoğlu, Visca, Burak Yılmaz, Gomis