Ve Emenike'den Fenerbahçe paylaşımı! 'Uyanın beyler'
Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından sarı lacivertli ekibe mesaj gönderdi.22 Ekim 2018 Pazartesi 02:02
Kariyerinde 93 maçta Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike, Süper Lig'de 9 maçta toplayabildiği 9 puanla 15. sırada bulunan eski kulübü için sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.
Emenike, Fenerbahçe formalı bir sevinç fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Beyler uyanın ve bu büyük kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe, şaka değil. Her gün savaşa hazır olmalı ve maçlar kazanmalısınız."
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