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Ve Emenike'den Fenerbahçe paylaşımı! 'Uyanın beyler'

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından sarı lacivertli ekibe mesaj gönderdi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 02:02
Ve Emenike'den Fenerbahçe paylaşımı! 'Uyanın beyler'

Kariyerinde 93 maçta Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike, Süper Lig'de 9 maçta toplayabildiği 9 puanla 15. sırada bulunan eski kulübü için sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Emenike, Fenerbahçe formalı bir sevinç fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Beyler uyanın ve bu büyük kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe, şaka değil. Her gün savaşa hazır olmalı ve maçlar kazanmalısınız."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 02:02
  1. Fenerbahçe
  2. Emmanuel Emenike
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