Ve dev derbinin hakemi açıklandı
Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık olduğu açıklandı.11 Nisan 2019 Perşembe 12:38
Süper Lig’de 14 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
Haftanın diğer önemli maçı olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinin orta hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.
Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde:
Cuma
20:30 Bursaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım)
Cumartesi
16:00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ( Zorbay Küçük)
19:00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
Pazar
13:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya)
16:00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Abdulkadir Bitigen)
16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Çınar)
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ali Palabıyık)
PAZARTESİ
20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa)
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