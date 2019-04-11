Ve dev derbinin hakemi açıklandı Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Ali Palabıyık olduğu açıklandı.

Süper Lig’de 14 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Haftanın diğer önemli maçı olan Beşiktaş-Medipol Başakşehir mücadelesinin orta hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şu şekilde: Cuma 20:30 Bursaspor - Trabzonspor (Bülent Yıldırım) Cumartesi 16:00 Çaykur Rizespor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu) 16:00 Atiker Konyaspor - Demir Grup Sivasspor ( Zorbay Küçük) 19:00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır) Pazar 13:30 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü (Halis Özkahya) 16:00 Antalyaspor - Kasımpaşa (Abdulkadir Bitigen) 16:00 Evkur Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Çınar) 19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Ali Palabıyık) PAZARTESİ 20:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Akhisarspor (Suat Arslanboğa)

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