Ve Baycu Noyan geri döndü!

Diriliş Ertuğrul'da heyecan dorukta. Başarılı oyuncu Barış Bağcı, diziye tekrar dönmesiyle Baycu Noyan karakteri tekrar ortaya çıktı.

Ertuğrul Bey'in daha önce öldürdüğü düşünülen Noyan'ın geri dönmesi Moğollarla olan savaşın yeniden başlayacağı tahmin ediliyor.

Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Baycu Noyan tarihte nasıl öldü?

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