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Ve Aykut Kocaman, 8 futbolcunun biletini kesti! Ozan Tufan, Kameni...

Yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendirmeye başlayan Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:17
Ve Aykut Kocaman, 8 futbolcunun biletini kesti! Ozan Tufan, Kameni...

Sezon sonunda büyük bir değişime gitme kararı alan Fenerbahçe, kadroda bulunan birçok isimle yollarını ayıracak.

İşte o isimler...

Ozan Tufan

Büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan listenin ilk sırasında yer alıyor. Teklifleri değerlendirmeye alan sarı lacivertli yönetim, transfer döneminde takasta da kullanabilmenin planlarını yapıyor.

Isla

Aykut Kocaman'ın bir türlü gözüne giremeyen Şilili futbolcu da sezon sonu gidecekler arasında. Sezon başında bonservissiz takıma dahil olan ve 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sağ bek için güzel bir teklif gelmesi halinde elden çıkarılacak. Isla son olarak antermanlarda beklenen gayreti göstermemesi üzerine Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Valbuena

Aykut Kocaman ile yıldızı bir türlü barışmayan Fransız yıldız Mathıeu Valbuena'nın da iyi bir teklif gelmesi halinde satılması planlanıyor.

Kameni

Volkan Demirel'in yerine transfer edildi ancak çıktığı karşılaşmalarda beklenen performansı sergileyemedi. Kameni ile de sezon sonu yollar ayrılacak ve yerine genç, umut vaad eden bir isim transfer edilecek.

Hakan Çinemre

Bir dönem Fenerbahçe'de gelecek vaadeden isimler arasında yer alan ancak beklenilen çıkışı bir türlü yakalayamayan 24 yaşındaki stoper ile sezon sonu yollar ayrılıyor. Takımda forma şansı bulamadığı için sürekli kiralık olarak gönderilen Hakan, son olarak Göztepe takımında kiralık olarak forma giyiyor. Ayrıca Fenerbahçe ile sözleşmesi 2020 yılında son buluyor.

Luis Neto

Savunmaya takviye olarak sezon başında Zenit takımından kiralık olarak kadroya katılan Luis Neto da beklenenin altında kaldı. Sezon sonu o da Hollandalı gibi eski takımına geri gönderilecek.

Vincent Janssen

Kiralık olarak Tottenham takımında kadroya dahil edilen Hollandalı futbolcu sezon sonu eski takımına geri dönecek.

Ve Eljif Elmas...

Kaynak:Star

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:17
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