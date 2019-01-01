Vazonuzu yeniden ve daha renkli kazanmanın yolu



Eskimiş cam bardaklarınızı, cam şişe veya kavanozlarınızı renklendirebilir, hoş bir görünüm oluşturabilirsiniz. Öncelikle hangi objenizi renklendireceğinize ve renklendireceğiniz objenizi nerede kullanacağınıza karar verin. Belirlediğiniz objenizin cam bir kavanoz olduğunu ve sade tonların hâkim olduğu bir alanda kullanacağınızı düşünürsek, kavanozun bulanacağı ortama uygun renklerde cam boyası almelısınız. Objenizi tek renkte boyamak istiyorsanız, tek renk bir boya almanız yeterli olacaktır. Ancak, üzerine farklı desenler yapmak ya da daha renkli bir görünüm elde etmek isterseniz, birkaç renk cam boyası almalısınız.



Boyayacağınız kavanozunuzun sade renklerin hakim olduğu bir ortamda yer alacağını düşünürsek, renkli boyaları tercih edebilirsiniz. Yazı yaşadığımız bugünlerde, ön plana çıkan neon renkler, iyi bir renk tercihi olabilir. Mesela neon turuncu tonlarında bir cam boyası alabilirsiniz. Bir boyama fırçası edinin. Daha iyi bir görüntü elde edebilmek için, cam kavanozunuzun iç kısmını, fırça yardımıyla, neon turuncu renge boyayın ve kurumaya bırakın. Bunun dışında, yine farklı tonlardaki neon renklerden yardım alarak bir cam boyası edinebilir, boyadığınız kavanozun dışına benekler yapabilir, farklı desenler çizebilir ya da sevdiklerinizin isimlerini yazarak farklı uygulamalar yapabilirsiniz.

Boyama tamamen kuruduktan sonra, daha renkli bir görünüm oluşturmak isterseniz, mesela sarı renkli bir kurdele alabilir, kavanozun en üst tarafının etrafından dolayarak, hoş bir şekilde bağlayıp, daha renkli bir görüntü elde edebilirsiniz. Tüm bu işlemlerin ardından, artık son haline gelmiş kavanozu istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. İçerisine çiçeklerinizi koyabilirsiniz.

Evinizde kullanmadığınız eşyalarınızı atmak yerine, bunun gibi meşgalelerle eski eşyalarınızı değerlendirebilir, dekoratif hale getirebilirsiniz.