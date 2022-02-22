Vay manyak vay! Komşularının sayaçlarını ateşe verip...

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişinin, komşularının paspaslarını ve su sayaçların ateşe verip, apartman duvarlarına "Hepiniz öleceksiniz" yazarak tehdit ettiği iddia edildi. Evlerinden çıkmaya korkan vatandaşlar, "Uyku bile uyuyamıyoruz korkumuzdan." dedi.

İstanbul Avcılar'da bulunan Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3. kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü.

"Uyku uyuyamaz hale geldik"

İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4. katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü. Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.