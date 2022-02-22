  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vay manyak vay! Komşularının sayaçlarını ateşe verip...
Gündem

Vay manyak vay! Komşularının sayaçlarını ateşe verip...

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişinin, komşularının paspaslarını ve su sayaçların ateşe verip, apartman duvarlarına "Hepiniz öleceksiniz" yazarak tehdit ettiği iddia edildi. Evlerinden çıkmaya korkan vatandaşlar, "Uyku bile uyuyamıyoruz korkumuzdan." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 15:49:00 -
Vay manyak vay! Komşularının sayaçlarını ateşe verip...

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişinin, komşularının paspaslarını ve su sayaçların ateşe verip, apartman duvarlarına "Hepiniz öleceksiniz" yazarak tehdit ettiği iddia edildi. Evlerinden çıkmaya korkan vatandaşlar, "Uyku bile uyuyamıyoruz korkumuzdan." dedi.

İstanbul Avcılar'da bulunan Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3. kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü.

"Uyku uyuyamaz hale geldik"

İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4. katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü. Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay