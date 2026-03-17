Vay ayı vay! Kırdığı cam ayağını kesince evi yıktı

Yaz aylarında daha çok Beşikdüzü ilçesi Beşikdağ mahallesi sakinleri tarafından kullanılan Şarlı Obası Yaylası’na geçtiğimiz hafta sonu arkadaşları ile çıkan Semih Anıl Çetinkaya sonbaharda kapatıp çıktığı evinin görüntüsünü görünce büyük şok yaşadı. Kış yaklaşırken kapatarak çıktıkları evlerinin kapısının bölgede kış uykusundan erken uyanan ayılar tarafından parçalandığını evinin içinin ise darmadağın edildiğini gören Çetinkaya, o anları cep telefonu ile kayda aldı.

NE VAR NE YOK KIRIP DAĞITMIŞ

Evin tüm dolaplarının, mutfak tezgahının, lavabonun eve giren ayılar tarafından kırılıp parçalandığını gören Çetinkaya, eve üst kattaki camdan giren ayının patilerinin yaralanması ve kanaması nedeniyle yerde kan izlerini gördü. Semih Anıl Çetinkaya, ayının patilerinin yaralanması nedeniyle bunun acısını evi darmadağın ederek çıkardığını söyledi. Semih Anıl Çetinkaya, obadaki 30 civarındaki eve de ayıların zarar verdiklerini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.