Vatikan'ı dolandıran şahısla ilgili flaş gelişme

Gianluigi Torzi isimli şahıs, 200 milyon dolarlık anlaşmada gasp, ağırlaştırılmış sahtekarlık, zimmete para geçirme ve kara para aklama nedenleriyle aranıyordu.

Vatikan'da polis karakolunda tutulan şahsın suçlu bulunması halinde 12 yıl hapis cezasına çarptırılması gündemde.

Gözaltı işlemi, 2018'de satın alınan binanın alımı sırasında yapılan sahtekarlığın ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma kapsamında gerçekleşti.

BBC'nin haberine göre, Londra'nın Sloane Avenue bölgesindeki apartman, kilisenin parasıyla Vatikan Devlet Sekreterliği tarafından satın alındı.

Ancak alınan mülkün fiyatının, gerçek değerinin çok üzerinde gösterildiği anlaşıldı.

Satın alma anlaşmasını inceleyen Papa Francis ise, anlaşmanın bazı bölümlerinde 'temiz görünmeyen bir şeyler yapıldığını" belirterek yolsuzluk yapıldığını dile getirdi.

Ekim ayında Vatikan polisi, Devlet Sekreterliği ofisine baskın düzenleyerek bilgisayarlara ve belgelere el koydu.

Rdından Vatikan, burada görevli üst düzey 5 memuru görevden uzaklaştırdı ve ülke dışına çıkışlarını da yasakladı.

Kilise adına diplomatik ve siyasi faaliyetleri yürüten Devlet Sekreterliği, dünya çapında Katolikler tarafından bağışlanan milyonlarca dolar parayı kontrol ediyor.