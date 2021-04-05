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Gündem Vatandaşlardan İBB isyanı! Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Vatandaşlardan İBB isyanı! Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı

Çekmeköy Nişantepe Mahallesi ziyaretini "işte yoksulluğun resmi" diyerek basınla paylaşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na, vatandaşların "yardımlarda bizi ayırıyorsunuz" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 15:24:00 - 2021-04-05 15:47:41

İstanbul Çekmeköy Nişantepe Mahallesi ziyaretini "işte yoksulluğun resmi" diyerek basınla paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, vatandaşların ziyaret sırasında "yardımlarda bizi ayırıyorsunuz" dediği görüntüler ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı görüldü.

Yardımları belirli insanlar alıyor

Görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun etrafını saran kadınlardan birinin "Çekmeköy Belediyesi'nden alıyoruz ama diğer gelen kartlar bizim evlerden ayrılıyor, kesinlikle ayrılıyor. Belirli insanlar alıyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan da memnunuz, alıyoruz" diyerek CHP'li İBB'nin yardımlarda kendilerine ayrımcılık yaptığını söylediği görülüyor.

Bir diğer mahalle sakini, "vermiyorlar, ayırıveriyorlar" derken, başka bir kadın da, "Gittiğimiz zaman biz arabalarla gönderdik, depoya gönderdik oradan alın diyorlar. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz; ne kumanya ne başka bir şey. Mesela ayakkabı, mont geliyor çoluğumuzun çocuğumuzun eline ulaşmıyor" diyor.

Bu konuşmaların üzerine ekibinin araya girmesiyle Kılıçdaroğlu, kadınların yanından ayrılıyor.

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