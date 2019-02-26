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Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Üsküdar'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunu durduran vatandaşlar Başkan'ın 65. doğum gününü kutlayarak pasta ikram etti.

26 Şubat 2019 Salı 13:38
Vatandaşlardan Başkan Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta ikram edildi.

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Atatürk Havalimanı'na gitmek için yola çıktı. Başkan Erdoğan, pasta ve çikolatayla bekleyenlerin yanında makam aracını durdurdu. Aracından inen Erdoğan, pasta ve çikolatadan basın mensupları ve korumalarına da ikram etti.

Açıklama yapan Erdoğan, "Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık. Yaşıyoruz. Ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de bu serüven böyle devam ederken, 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda, ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım beraber olalım. İri olalım hep birlikte Türkiye olalım çok teşekkür ediyorum" dedi.  

Erdoğan açıklamasının ardından makam aracında bekleyen eşi Emine Erdoğan'a da çikolata ikram etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan daha sonra havalimanına gitmek için evinin önünden ayrıldı. 

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. erdoğan doğum günü

YORUM YAZ

  • arzu yılmazarzu yılmaz29 dk önce
    muslumanlık , yılbaşı , cadılar bayramı , doğum günü . Şaka gibi bir millet olduk. hristiyanlıkta ne varsa huuupppppçekip alıyoruz.
  • ali canali can31 dk önce
    Vatandaşlara sormak lazım , babanın doğum gününü biliyormusun diye.

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