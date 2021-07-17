Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti
İzmir'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılan Katı Atık Tesisi'nin ilk bir haftadan sonra çalışmadığı ortaya çıktı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılan Katı Atık Tesisi'nin ilk 1 haftadan sonra çalışmadığı ortaya çıktı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özgür Hızal'ın yerine giderek kaydettiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, çalışmayan tesisten gelen atıkların doğaya bırakıldığı ifade edildi.
"Tunç Soyer'in kendi evinin önündeki çöp dağlarından haberi yok"
Hızal söz konusu görüntüleri sosyal medyadan şu sözlerle paylaştı:
İzmir'de çöpler doğaya dökülüyor. Şehrimiz yok ediliyor! Bizzat gidip yerinde inceledim.
Tunç Soyer'in kendi evinin önündeki çöp dağlarından haberi yok!
Tire'ye beraber gidip çöplükle fotoğraf çektirelim mi? @tuncsoyer