Bahreyn'den İran destekçilerine ağır fatura! Bahreyn hükümeti vatandaşlık iptaliyle cezayı kesti!

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bölgedeki gerilimin ardından ülke güvenliğini tehdit eden unsurlara yönelik emsal teşkil edecek bir karara imza attı. Yapılan resmi açıklamada, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılara destek verdikleri ve bu saldırıları meşrulaştıran ifadeler kullandıkları tespit edilen 69 kişinin ve tüm aile bireylerinin Bahreyn vatandaşlığının iptal edildiği duyuruldu. Hükümet, bu kararla dış tehditlere destek verenlere karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceğinin mesajını verdi.