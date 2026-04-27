  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş davasında şok rüşvet ve ihale itirafı: Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı... Sivil Siyasetin Zaferi: 27 Nisan E-Muhtırasına Karşı Tarihi Direnişin Yıl Dönümü Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Nisan "e-muhtıra"sı Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur! Halfeti Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme Otel saldırganının İsrail ordu tişörtüyle fotoğrafı ortaya çıktı! İletişim Başkanı Duran'dan vesayet odaklarına net mesaj! Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir Orman yangınlarına karşı tedbirler alınıyor! İki bakan ortak açıklama yaptı Kılıçdaroğlu’na “kılıç artığı” diyen ve özür dileyen Mine Kırıkkanat kimdir? En güzel tahlili Zekeriya Say yapmıştı. Yıl 2008 İşte o yazı… Mine Kırıkkanat’ın milleti aşağılayan "Etobur İslamistan" yazısı yeniden gündemde: "Kılıç artığı" skandalı hafızaları tazeledi
İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!
İsrail'den ateşkes ortasında "Gazze modeli" tehdidi! Lübnan'ın güneyinde evler havaya uçuruluyor!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Lübnan ile İsrail arasında sağlanan geçici ateşkes süreci, İsrail ordusunun işgal altındaki bölgelerde devam eden yıkım operasyonlarıyla sarsılıyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği son dakika bilgilerine göre, İsrail askerleri ateşkese rağmen güneydeki beldelerde tank atışları ve patlayıcılarla sivil yapıları hedef almaya devam ediyor. Uluslararası kamuoyunun gözü bölgedeyken, İsrail’in Lübnan’ın güneyini adeta bir enkaz yığınına çevirme planı devreye girdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Nebatiye vilayetinde işgal altında bulunan Bint Cubeyl ilçesinde tank atışlarıyla evleri hedef aldı.

Rub Salasin beldesinde patlayıcılarla yapıları havaya uçuran İsrail askerlerinin, güneyde Bint Cubeyl ile Yarun beldesi arasındaki evleri de yıktığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altına aldığı bölgelerde yıkıma devam edeceğini duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun kentleri ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde gerçekleştireceklerini, "Gazze modelini" uygulayacaklarını söylemişti.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23