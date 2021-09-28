Vatandaşa daha konforlu hizmet! Konsept nüfus müdürlüğü sayısı arttı

Günde ortalama 250 bin vatandaşa hizmet sunan nüfus müdürlüklerinde ‘vatandaş odaklı hizmet’ anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışının çok gerilerde kaldığı belirtilen açıklamada, “Vatandaş refahını artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi. Buralarda 44 milyon 115 bin 369 vatandaşımız (Türkiye nüfusunun yüzde 53.05'i) modern ve konforlu hizmet alabilecek. 232 hizmet biriminde ise konsept çalışmaları sürüyor” denildi.