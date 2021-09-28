  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vatandaşa daha konforlu hizmet! Konsept nüfus müdürlüğü sayısı arttı
Aktüel

Vatandaşa daha konforlu hizmet! Konsept nüfus müdürlüğü sayısı arttı

İçişleri Bakanlığı, iş yoğunluğunu azaltmak ve vatandaşın konforlu ve hızlı hizmet alması amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen konsept nüfus müdürlüklerinin sayısının arttığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 12:19:00 -
Vatandaşa daha konforlu hizmet! Konsept nüfus müdürlüğü sayısı arttı

Günde ortalama 250 bin vatandaşa hizmet sunan nüfus müdürlüklerinde ‘vatandaş odaklı hizmet’ anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışının çok gerilerde kaldığı belirtilen açıklamada, “Vatandaş refahını artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor. Bugüne kadar 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi. Buralarda 44 milyon 115 bin 369 vatandaşımız (Türkiye nüfusunun yüzde 53.05'i) modern ve konforlu hizmet alabilecek. 232 hizmet biriminde ise konsept çalışmaları sürüyor” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay