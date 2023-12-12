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Ekonomi Vatandaş yeni yılda da "açık"ta kalacak ! Faiz artışları borçlanmayı daha da artırdı
Ekonomi

Vatandaş yeni yılda da "açık"ta kalacak ! Faiz artışları borçlanmayı daha da artırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-12 19:27:00 -
Vatandaş yeni yılda da "açık"ta kalacak ! Faiz artışları borçlanmayı daha da artırdı

2023’e veda etmeye hazırlanırken, vatandaşın bu yeni yıla borçlu gireceği görüldü. Bireysel kredi kartı borçlanmaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 arttı.

 

2023’e veda etmeye hazırlanırken 2024’e borçlu giriyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) verilerine göre, bireysel kredi kartı borçlanmaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında (TCMB) yer alan bilgilere göre, 2023 yılının ilk altı ayı kredi kartı faiz oranları sabit kalmış, temmuz ayından kasım ayına kadar ise her ay arttırılmıştı.

Faiz artışı tetikledi

Yapılan düzenlemeye göre, 1 Kasım’da itibaren TL cinsinde kredi kartında azami akdi faiz oranı 3,66, nakit avansta azami akdi faiz oranı 4,42 olurken azami gecikme faiz oranı ise kredi kartında 3,96’ya, nakit avansta 4,72’ye yükseldi. Aralık ayında faizler yükseltilmedi, bu oranlar aralık ayı için de aynı kaldı. Karşılaştırma sitesi encazip.com, 2023 yılı içerisinde yapılan bu faiz artışındaki oranların borçlanmaya nasıl yansıdığını araştırdı.
Araştırma faiz oranlarının artmasına rağmen vatandaşların bireysel kredi kartı borçlanmalarına talebinin artmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bireysel kredi kartı borçlanmaları artıyor

BDDK’nin 1 Aralık’ta yayınladığı bilgilere göre, toplam kredi borçlanmaları 11 trilyon 314 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 7 trilyon 281 milyar TL idi. Yani geçen yıla göre toplam kredi borçlanmalarında yüzde 55’lik bir artış görüldü. Yine BDDK’nin 1 Aralık verilerine göre, TL ve yapancı para cinsinden bireysel kredi kartları borçlanmaları 1 trilyon 79 milyar TL oldu. Bunların 467 milyar TL’sini taksitli, 611 milyar TL’sini taksitsiz borçlar oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde TL ve yapancı para cinsinden bireysel kredi kartları borçlanmaları 403 milyar TL idi. Bireysel kredi kartı borçlanmaları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artış gösterdi.
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