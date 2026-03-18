Vatan Sevdalıları ve Üftade Gönüllüleri İftar Sofrasında Buluştu

Gecede, hem Bursa özelinde hem de ülke genelinde hayata geçirilecek sosyal sorumluluk projeleri ve gönüllülük faaliyetleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

Gelecek Nesillere Manevi Miras

Her iki platformun da başkanlık görevini yürüten Tarkan Gani, bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri iftar buluşmasının önemine değindi. Gani, bu tür etkinliklerin Bursa’nın manevi dinamiklerinden biri olan Üftade Hazretleri’nin genç kuşaklara tanıtılması noktasında kritik bir rol oynayacağını ifade etti.

Tarkan Gani, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl ilkini düzenlediğimiz iftar organizasyonu Bursa'nın manevi mimarlarından Üftade Hazretleri'nin yeni nesle tanıtılmasına vesile olacak."

Hizmetler Artarak Devam Edecek

Platformun halihazırda yürüttüğü faaliyetlere de değinen Gani, Üftade Hazretleri’nin türbesi ve camisi çevresinde her hafta sonu düzenlenen geleneksel çorba ikramını hatırlattı. Gani, gönüllülük esasına dayalı bu tür sosyal organizasyonları önümüzdeki süreçte daha da zenginleştirerek sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.