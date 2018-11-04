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Vassel Ankaragücü için geldi!

Vassell, başkent Ankara'yı çok özlediğini, sarı-lacivertli taraftarlarla buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

04 Kasım 2018 Pazar 12:32
Vassel Ankaragücü için geldi!

Ankaragücü'nün Kayserispor'la 13:30'da karşı karşıya geleceği maçı izlemen için Türkiye'ye gelen eski futbolcu Darius Vassel, Ankara'yı çok özlediğini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Taraftarla tekrar buluşacağım için mutluyum
İngiliz futbolcu Darius Vassell, Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü'nün Kayserispor ile yapacağı maçı izleyeceğini söyleyerek, "Takımın oynadığı stili ve taktiği görmek istiyorum. Değişik bir statta oynuyorlar, eski stadımızda değiller. Takımı canlı görmek istiyorum. Bu nedenle Kayserispor maçını izleyeceğim. Taraftarlarla tekrar buluşacağım için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

İleriye dönük yatırım yok
Türk futbolunda son dönemde yaşanan maddi sıkıntılarla ilgili olarak konuşan Vassell, "Ankaragücü'nün yaşadığı sorunların benzerlerini diğer takımlar da yaşıyor. Yanlış transferler, yanlış yatırımlar... İleriye dönük yatırımın olmaması, takımların zor durma düşmesinin ilk nedeni olduğunu düşünüyorum." dedi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:32
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. kayserispor
  4. ankaragücü
  5. darius vassel

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