Varsak’a çam ağaçlı park

Kepez Belediyesi, Varsak Aydoğmuş Mahalle sakinlerini, çam ağaçları altında spor yapabilecekleri ve dinlenebilecekleri bir yeşil alana kavuşturdu.

Hemşehrilerine daha yeşil bir ortamda sağlıklı bir yaşam imkanı sunmak için ilçenin dört bir yanını ağaçlandıran ve yeşillendiren Kepez Belediyesi, 645 adet olan mahalle parkı sayısına bir yenisini daha ekledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Varsak Aktoprak Mahallesi’nde başlattığı parkın yapım çalışmasını tamamladı. İçerisindeki çam ağaçlarıyla dikkat çeken park, 1472 ile 1481 sokakları arasında 2 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Park, yürüyüş parkuru ve açık hava spor aletleri imkanlarıyla mahalle sakinlerine sağlıklı bir yaşam için spor yapma imkânı sunuyor.

Yeşil alan içerisindeki oyun parkı da çocukların eğlence ihtiyacına cevap veriyor. Vatandaşlar, parkta ki çam ağaçlarının altına konulan ahşap oturma alanlarında ise bir ağaç gölgesinde dinlenebilme imkanı buluyor.

Üzeri kapalı ahşap oturma mobilyalarının olduğu parka, çim ekildi ve çeşitli bitkiler dikildi.