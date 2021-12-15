Varlık artırımı olursa dolar ne olur? Varlık artırımı olursa dolar düşer mi?

FED’in faiz ve varlık alımına dair kararı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir merakla takip ediliyor. Küresel ekonomi için haftanın en önemli mesajlarının verileceği Fed faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı bugün sırasıyla 22:00 ve 22:30’da gerçekleşecek. FED toplantı sonrası varlık artırımına gidip gitmeyeceğini açıklayacak.

Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası Fed'in bugün varlık alımı azaltımı açıklayıp açıklanmayacağına odaklanmış durumda. Ekonomistler Fed’in bugün varlık alım azaltımları (tapering) konusunda açıklama yapmasına kesin gözüyle bakıyor. Tek mesele varlık alım azaltımının ne zaman ve ne kadarlık tutarlarla başlayacağı.

Varlık artırımı olursa dolar ne olur?

TD Securities’in aralarında Jim O’Sullivan’ın olduğu stratejistler de Fed’in “tapering” açıklaması ile doların güçleneceği görüşünde. Wells Fargo’dan Mike Schumacher’a göre Fed’in “daha kalıcı enflasyonist baskıları” kabul etmesiyle dolar ve kısa vadeli tahvil getirileri yükselebilir.

FED faizi indirirse dolar ne olur?

Fed'in son dönemde gelen olumsuz ekonomik verilere değinmesi ve önümüzdeki Fed toplantıları için faiz indirimi sinyali vermesi piyasalarda volatiliteyi arttırabilir. Bu durumda dolar endeksi sert bir satış yiyebilir. Fed faiz indirirse dolar düşer. Dolayısı ile Türk Lirası değerlenir ve diğer döviz kurları karşısında da sepet faktörü ile değerlenen bir TL izleme ihtimalimiz yükselir.

Fed'in faiz indirimine değinmemesi halinde ise güçlü dolar algısı piyasalarda oluşabilir. Bu durumda ise dolar endeksinde toparlanma kaçınılmaz olacaktır. Fed'in daha doğrusu başkan Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar oldukça önemlidir. Güvercin tonda söylemler dolara satış getirecek iken, şahin tonda bir Fed gecesi yaşanması halinde ise dolara alım gelme ihtimali yüksek olacaktır.

Fed faiz indirirse altın ne olur?

Öncelikle Fed'in faiz indirme gerçekleşirse altın fiyatlarında ciddi bir toparlanma görülebilir. Fed bu gece faiz indirmese dahi, sonraki toplantılar için indirim sinyalleri oluşturan açıklamalar gelmesi halinde altında yine pozitif bir seyir oluşacaktır. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Fed'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.