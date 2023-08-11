Varisli damarlardan sonsuza dek kurtaran karışım: Öyle bir şey ki bakın sanki baştan ayağa yeniliyor!
Varisli damarlar herkesin korkulu hastalığıdır. Çok acı çektiren bir hastalıktır. Ayrıca insanın dış görünümünü bozarak sorunlar çıkarır. Varis, damarların genişlemesi ve düğümlenmesi sonucu oluşan bir sağlık sorunudur. Varisin tanımı ve oluşumu büyük tehlike yaratır. Doğal tedavilerde en çok kullanılan imza attı. Dikkat çeken karışımı böyle tüketin
Günümüzde bir çok varis problemini ortadan kaldırmaya yönelik söylentiler olsada çoğu insan doğal yöntemlerin daha etkili olduğuna inanır.
Sizin için bulduğumuz bu doğal bilgi ile hiç birşeye maruz kalmadan varis sorunlarından kurtulacaksınız.
Bu tanıma göre dengeli ve taze gıdalar ile beslenmeyi unutmayınız.
Sadece beslenmek ile kalmayıp azimli bir şekilde spor yapıp dengeli beslenerek varisleri yok edebilirsiniz.
Varisi doğal yöntemler ile kurtulmak için gerekli malzemeler
3 Çorba kaşığı Aloe Vera jel
Yarım fincan elma sirkesi
1 adet rendelenmiş havuç
Günümüzde varis problemi çoğunlukla yaşlılar ve uzun süre ayakta duranlarda olduğu görülmüştür.
Kan dolaşımı bozukluğu gider ise sağlıklı bir kan dolaşıma sahip olursanız bu varisin ortandan kalktığı anlamına gelir.
Havuç Elma sirkesi ve Aloe vera jelinin içerisindeki gıda maddeleri sayesinde kan akışınızı dengeleyecek ve sağlıklı bir cilde sahip olacaksınız.
Hazırlama
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Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve dengeli bir şekilde parçalayın ve karıştırın. 20 saniye kadar mikrodalga da ısıttıktan sonra karşımı soğuması için bekleyin.
Kullanım
Kıvamı olmuş olan karışımı vücudunuzdaki varisli yerlere sürün ve sargı bezi ile sarın.
Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra 5 dakika süre boyunca ayakta durun.
Daha sonra ise yarım saat ayaklarınızı dinlendirin.
Varislerden kurtulmak için bu yöntemi dengeli bir şekilde uygulayın ve bir ay boyunca haftada 3 kez tekrarlayın.
Uyguladığınızda ne kadar işe yaradığını göreceksiniz.
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