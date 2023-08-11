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Kadın - Aile Kaynatmadan biber salçası yapımı nasıl olur? Ne yapıp edip deneyin: eksiği yok! Daha ucuza geliyor
Kadın - Aile

Kaynatmadan biber salçası yapımı nasıl olur? Ne yapıp edip deneyin: eksiği yok! Daha ucuza geliyor

Yeniakit Publisher
2023-08-11 14:11:00 - 2023-08-11 14:12:12
Kaynatmadan biber salçası yapımı nasıl olur? Ne yapıp edip deneyin: eksiği yok! Daha ucuza geliyor

Salçalık biber fiyatları artıyor peki evde yapmaya ne dersiniz. İşte kolya ve basit formül ile evde yapabilirisiniz. İşte bilmeniz gerekenler çok kritik detaylar ilk kez paylaşıyoruz. Yapacakları sevindirecek haber: Doğal, sağlıklı, nefis kaynatmadan altın değerinde biber salçası yapımı sizin için fırsat olacak!

Kaynatmadan Biber Salçası Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

10 kilo kırmızı salçalık biber
4 yemek kaşığı iri salça tuzu
1 fincan zeytinyağı

Kaynatmadan Biber Salçası Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Salçalık biberler yıkanır. Çekirdekleri çıkarılıp iri parçalara bölünür. İsterseniz rondoda isterseniz kıyma makinasında incecik kıyılır. Tepsilere alınıp balkonda güneş gören tarafa alınır. Her gün karıştırılır. Başlangıçta sulanıyor ama ikinci günden sonra suyunu çekmeye başlıyor. Katılaştıktan sonra tuz serpilip iyice karıştırılır. Tuzlu halde bir gün daha bekletilir cam kavanoza alınmadan önce zeytinyağı eklenip karıştırılır. Kavanozun ağzı sıkıca kapatılır. Afiyet olsun.
Bu miktar biberden 2 kiloya yakın salça çıkıyor. Miktarı ona göre artırıp eksiltebilirsiniz.
Toplam 5 gün sürdü kıvama gelip kaldırması. Ama bizde hava güneşli ve sıcaktı.
Kullanacağınız tuz mutlaka salçalık olmalı ( Kaya tuzu kullandım) siz iri tuz kullanabilirsiniz. Ama kullanmadan önce havanda döverek kullanın ki erime problemi olmasın.
Tuz ekleyeceğiniz zaman salça hafif sulu olursa tuzun erimesi daha kolay oluyor.
Tamamen katılaşmadan kaldırmayın içinde hiç su kalmamalı. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin.

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