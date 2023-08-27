Varisli damarlardan kurtulmak için doğal çözümler! C vitamininde en zengin: Kiraz, kavun mücadele ediyor!

Sizlere varisli damarlardan kurtulmanıza yardımcı olacak en iyi yöntemleri sunacağız. Üstelik bunları evinizde kendiniz yapabilirsiniz! Kullanılacak malzemeleri hızlı ve ekonomik bir şekilde temin edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken okumaya devam etmek…

Piyasada birçok pahalı ürün bulunmaktadır. Ancak bu makalede bulunan doğal çözümler pahalı değildir. Ve başka bir yere gitmenize gerek kalmadan kendi evinizde kullanabilirsiniz. Dahası, onları kendi evinizde hazırlayabilirsiniz.

Bu doğal ilaçların kullanımı sayesinde kan dolaşımınız artacak ve bu rahatsız edici varisli damar görüntüsünden kurtulacaksınız.

Varis’den Kurtulmak İçin Doğal Çözümler…

Elma sirkesi, havuç ve aloe vera

Hazırlanışı: Elma sirkesi, havuç ve aloe veranın jelini bir kase içerisinde pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın. Sonra bu karışımı varisli bölgeye uygulayın ve en az 30 dk boyunca bekletin. Daha sonra, bol soğuk suyla yıkayın.

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Aloe vera’nın kristali

En iyi tedavilerden biridir.

Hazırlanışı: Bitkiden bir yaprak alın ve kristalini çıkartın, ardından ılık hale gelinceye kadar ısıtın. Daha sonra varisli bölgeye uygulayın. Gece boyunca kompres olarak da kullanabilirsiniz.

Sarımsak

Sık sık tüketimi dışında, alkolle ezilmiş biraz sarımsağı karıştırarak bir krem hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı kullanın ve haftada 4 kez bacaklarınıza masaj yapın.

Ginkgo Biloba

Ginkgo balboa, dolaşım sistemi işlevini teşvik eden ve geliştiren, böylece varisli damarların giderilmesine büyük ölçüde yardımcı olan flavonoidler içerir. Günlük olarak bir tablet veya kapsül alın.

Deniz tuzu ve elma sirkesi ile daldırma banyoları

Varisli damarların giderilmesinin oldukça kolay ve işe de yarayan bir yoludur. Ayaklarınızı bu karışım içerisinde yaklaşık 20 dakika bekletin ve bu esnada onlara masaj yapın.

C vitamini ZENGİNLERİ

Mevsim meyve ve sebzelerinde C vitamini ve potasyumda zengin olan çilek, kiraz, kavun, yaban mersinini özellikle tercih edebilirsiniz. Böylece dolaşımınız desteklenerek krampların önlenmesi, olası reaksiyonlar, ağrı ve sancı şikayetlerinizi azaltmaya destek verecektir.

Önemli İpuçları

Her gün bacaklarınızı en az 10 dakika yüksekte tutun, böylece kanın kalbe geri dönmesini uyarabilir ve böylece damarların dekonjesyonuna neden olabilirsiniz.

Yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek gibi kan dolaşımını etkinleştiren aktiviteler edinin.

Eğer bacaklarınızı şimdiye kadar sık ​​sık çarptıysanız, daha dikkatli olun.

Uzun oturmalardan kaçının ya da daha uzun süre ayakta durun.

Hareketsiz bir yaşam tarzı sürmemeye çalışın ve kahve, alkol almaktan kaçının ve sigaralardan kurtulun.

Eğer doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, yan etkilerinin dolaşım ile bağlantılı olduğu için alternatif bir yol bulmaya çalışın.