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VAR'ın tanıtım toplantısı yapılacak

Spor Toto Süper Lig'de bu sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısı bugün yapılacak.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:05
VAR'ın tanıtım toplantısı yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak. Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Süper Lig kulüplerinin başkanları da yer alacağı Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin toplantısı bugün saat 10.00'da yapılacak.

 

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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