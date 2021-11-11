Vardabit paçası tarifi, nasıl yapılır? Kolay vardabit paçası tarifi

Mersin’e özgü yemeklerin arasında en sevilen yemeklerden biri olan Vardabit Paçası nasıl yapılır? İşte Vardabit Paçası Tarifi....

Malzemeler

Vardabit İçin:

1 su bardağı tahin

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı limon suyu

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet bayat ekmek

Sos İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı

Tahin, limon suyu, ezilmiş sarımsak ve tuzu bir kaba alıp çırpın. Kuru fasulyeleri karışıma ekleyin ve karıştırın. Ekmeği küçük küçük doğrayın, yağsız tavada kızartın. Servis tabağına ekmekleri alın, üzerine tahinli fasulyeli karışımı dökün. Sos için zeytinyağını ısıtın, pul biberi ekleyin ve fasulyelerin üzerine gezdirin. Afiyet olsun.