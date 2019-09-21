Varank’tan yurt dışındaki bilim insanlarına çağrı! ‘Bilgilerinizi bizimle paylaşın’

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST İstanbul) yapıldığı Atatürk Havalimanı’nda festival kapsamında TÜBİTAK ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) iş birliğiyle “Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı” gerçekleştirildi.

Kurultayın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yurt dışında çalışıp, temel ve beşeri bilimlerde Türkiye’nin adını yücelten pek çok akademisyenin bulunduğunu belirtti. Bakan Varank, “Biriktirdiğiniz engin tecrübeleri bir şekilde ülkemize de aktarmanızı, somut projelere dökmenizi bekliyoruz. Bunun yanı sıra ülkemizi üstün nitelikli yerli ve yabancı araştırmacılar için bir çekim merkezi yapmayı hedefledik” dedi.

127 araştırmacı faydalanacak

Varank, bu sene ilk defa Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını uygulamaya başladıklarını anımsatarak, yaptıkları çağrıya dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından başvurular aldıklarını, beklediklerinin ötesinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Sonuçta 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere 127 üst düzey araştırmacının bu programdan faydalanacağını anlatan Varank, “Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” dedi.

Bakan Varank, yurt dışındaki bilim insanlarının Türkiye’nin bilim diasporasının elçileri olduğunu vurgulayarak, “Her birinizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bilgi, deneyim ve gözlemleriniz bizler için hazine niteliğinde. Biz bu hazinenin, ülkemizde de katma değere, üretime ve istihdama dönüşmesini arzuluyoruz. Ülkemizdeki araştırmacılarla aranızda, güçlü, organik ve sürekli bir bağ kurarak, Milli Teknoloji Hamlesi’ni hep birlikte başarmak istiyoruz” diye konuştu.

“Bir telefon kadar yakınız”

Varank, bu topraklardan filizlenerek çıkan değerli araştırmacıların, tecrübelerinden faydalanmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Size bir telefon kadar yakınız. Gelin, Güçlü ve Büyük Türkiye idealinin vazgeçilmez bir parçası olun. Bulunduğunuz okullar ya da araştırma merkezleriyle, ülkemizdeki merkezleri eşleştirelim. Yaşadığınız ülkelerdeki en iyi uygulama örneklerini bizlerle paylaşın, politikalarımızı çeşitlendirmemize katkıda bulunun. Bu yolu, hep birlikte yürüyelim. Biz bunun gibi buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz, böylelikle akademik iş birlikleri sürekli canlı kalacak. Umuyorum ki bu 2 günün sonunda, somut projelerle dolu bir yol haritası belirlenir.”

Kaynakları verimli kullanmaya odaklandık

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise yurt dışındaki bilim insanlarının, buraya tam zamanlı gelemeseler de, bulundukları yerde Türkiye’nin bilim ve teknoloji eğilimine katkıda bulunmalarını arzuladıklarını söyledi. TÜBİTAK olarak ne kadar kaynak kullandırdıklarından çok, ne kadar etkin ve verimli kaynak kullandırdıklarına odaklandıklarını ifade eden Mandal, hem bilgi üretiminde hem de insan kaynağı geliştirilmesinde niteliği önde tutacaklarını dile getirdi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de dünyanın çok hızlı değişim gösterdiğini belirterek, bu tanıklığın sadece seyrederek olmaması gerektiğini ifade etti.

Bu buluşmanın verimli ortaklıklara kapılar açmasını dileyen Varank’ın konuşmasının ardından bilim insanlarıyla aile fotoğrafı çektirildi.

“Savunmanın tek başına güçlü olması yetmez”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisi konusunda Türkiye’de son yıllarda iyi bir giriş yaptığını ifade ederek, “Şunu da vurgulamak gerekiyor, eğer sanayi ekosisteminiz güçlü değilse, savunma sanayinizin tek başına güçlü olduğunu söylemeniz çok bir anlam taşımıyor. Bu bir bütünsel olaydır” diye konuştu. Bilim insanlarıyla olan irtibatın önemli olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti: “Temel bilimler, uygulamalı bilimler, Ar-Ge, Ür-Ge seri üretim zincirinde bilimle bu zinciri başlattığınızda sizler bunun ilk ve ikinci halkasını oluşturan bir grupsunuz. Sizlerin yurt dışında bu davete gelmek için araştırmanızı, dersinizi bırakıp gelmeniz bile bu yolculuğa katkıda bulunmak istediğinizi gösteriyor.”