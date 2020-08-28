Varank’tan Ukrayna’ya “birlikte teknoloji üretme” çağrısı

Varank, Ukrayna ve Türkiye’nin kabiliyetleri açısından birbirini tamamladığını belirterek, “Stratejik düzeyli iş birliğimizin daha sistematik ve kurumsallaşmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak, bundan böyle artık ortak proje geliştirme, ürün geliştirme ve ortak teknolojik araştırmalar boyutunda başlattığımız işlerde hızla netice almaya odaklanmalıyız” dedi. Uruskiy de Türkiye ile Ukrayna arasında iyi düzeyde olan iş birliğinin, yeni projelerle daha yüksek seviyelere geleceğine inandığını bildirdi. Uruskiy, iki ülke arasındaki iş birliğinde bürokrasinin azaltılmasının önemine dikkati çekerek, Ukrayna adına bu konuda elinden geleni yapacağını kaydetti.