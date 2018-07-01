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VAR olmasaydı her şey çok farklı olacaktı!

Dünya Kupası’nda ilk kez uygulanmaya başlanan VAR sistemi 12 penaltıya etki ederken, sistem hayata geçirilmeseydi, son 16 eşleşmelerinin yüzde 75’i farklı olacaktı.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:53
VAR olmasaydı her şey çok farklı olacaktı!

Dünya Kupası tarihinde ilk kez uygulanmaya başlayan Video Hakem Sistemi (VAR) çok sayıda kulübün de kaderini belirledi. Toplamda 12 penaltı kararına etki eden sistem sonrasında 8 penaltı gole dönerken, 2 penaltı ise kaçırıldı. Bununla beraber çalınan 2 penaltı ise VAR ile iptal edildi. Takımların sıralamaları ise bu kararlar sayesinde büyük ölçünde değişti.

EŞLEŞMELERİN YÜZDE 75'İ ETKİLENDİ

Takımların yerlerinde değişimlere sebep olan VAR sistemi son 16 turunda gerçekleşen eşleşmelerin yüzde 75'ini de etkiledi. VAR sistemi ile çıkan penaltı kararları görmezden gelindiğinde 8 eşleşmenin 6'sı farklı olurken, sadece Brezilya-Meksika ile İsviçre-İsveç eşleşmesi bu sistemden etkilenmedi

TEKNOLOJİ JAPONLARA YARADI

VAR sisteminden en fazla fayda sağlayan ülke ise Japonya oldu. Gruplardan kıl payı çıkan Japonlar, bu teknoloji olmasaydı ülkesine dönen tarafta yer alırken, turnuvaya veda eden Senegal ise liderlik koltuğuna oturacaktı. Kolombiya'nın ikinci sıraya düşeceği H grubu sistemden en fazla etkilenen grup oldu. Bu grubun dışında ise VAR olmasaydı İspanya ve Fransa da liderlik koltuğunda oturmayacaktı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 14:53
  1. Dünya Kupası
  2. VAR

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