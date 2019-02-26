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Vanlı tenisçiler Türkiye finallerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Elazığ’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kadın takımı birinci gelirken, erkek takımı ise ikincilik kupasını aldı.

26 Şubat 2019 Salı 10:24
Vanlı tenisçiler Türkiye finallerinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Elazığ’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kadın takımı birinci gelirken, erkek takımı ise ikincilik kupasını aldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Müsabakalarında Vanlı sporcular büyük başarı elde ederek, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Elazığ’da düzenlenen Masa Tenisi Türkiye Yarı Final Eleme Müsabakalarına 6 kız ve 6 erkek sporcu ile katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekibi, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Kadın Masa Tenisi Takımı, yarı final müsabakalarının final maçında karşılaştığı Elazığ takımını mağlup ederek şampiyon olurken, erkek takımı ise Malatya iline yenilip ikincilik derecesi ile 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Elazığ ilinde yapılan ve 18 takımın katılım sağladığı Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Yarı Final Müsabakalarına 12 sporcu ile katıldıklarını belirterek, “İlimize bayanlar kategorisinde şampiyonluk, erkekler kategorisinde ise ikincilik kupası kazandıran bütün sporcularımızı ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum. Katıldıkları birçok müsabakada ilimize kazandırdıkları farklı dereceleri ile bizleri gerçek anlamda gururlandıran takımımıza, 20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa’da katılacakları Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Finali müsabakalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:24
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