Vanlı sporcular 17 madalya ile döndüler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş’ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Çeyrek Final Müsabakalarına katılan Vanlı sporcular, farklı kategorilerde 17 madalyanın sahibi oldular.

Muş Yeni Spor Salonunda 186 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Çeyrek Final Müsabakalarına milli antrenör Cüneyt Gülçek ve Ömer Kızılarslan’ın gözetiminde toplam 19 sporcu ile katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, farklı kilo ve kategorilerde 17 madalya elde ederken, erkekler ile bayanlar kategorisinde ise takım halinde ikincilik madalyası kazarak ileriki tarihlerde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Türkiye Finallerinde Van’ı temsil edecekler.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Tekvando Antrenörü Ömer Kızılarslan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından farklı tarihler arasında farklı illerde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Çeyrek Final Müsabakalarına Van adına 19 sporcu ile katılarak zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonunda birçok madalya kazandıklarını söyledi. Kızılarslan, “Katıldığımız müsabakalarda başarılı sonuçlar elde ederek, ilimizi ileriki zamanlarda yapılacak olan Analig Tekvando Yarı Finallerinde de en güzel ve en başarılı şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşamaktayız.

Milli Tekvando Antrenörümüz Cüneyt Gülçek ve 19 sporcumuz ile katıldık. Sporcularımız bayanlar kategorisinde 10, erkekler kategorisinde ise 7 madalya alırken, erkekler ile bayanlarda ise takım halinde ikincilik madalyası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.