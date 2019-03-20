0553 313 94 23

Vanlı güreşçiler Muş’tan 8 madalyayla döndüler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muş’ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Takımı sporcuları 8 madalya ile döndüler.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:51
Vanlı güreşçiler Muş’tan 8 madalyayla döndüler

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muş’ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Takımı sporcuları 8 madalya ile döndüler.


Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Muş Yeni Spor Salonunda Kahramanmaraş, Bitlis, Iğdır, Batman, Muş, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kars, Ardahan, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari ve Siirt illerinden 254 sporcunun katılımı ile yapılan Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreşçileri damgasını vurdu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreşçilerinden 57 kiloda Musa Oflas ve 85-100 kiloda Ömer Kartal birinci, 48 kiloda Samet Aydın, 85-100 İbrahim Alan ve 62 kiloda ise Yusuf Sönmez ikinci, 41 kiloda Şefik Türker, 44 kiloda Ali Alkan ve 75 kiloda ise Serdar Güngör üçüncülük madalyasının sahibi oldu.


Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Cahit Cevizci, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muş’un ev sahipliğini yaptığı ve 15 ilden 254 güreşçinin minderde ter döktüğü Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına Van olarak 9 sporcu ile katılım sağladıklarını söyledi. Cevizci, “Güreşçilerimiz çıktıkları minderden rakiplerini mağlup ederek ilimize 2 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük madalyası ve bir de grup birinciliği kazandılar. İlimiz adına böyle güzel başarılara imza atarak bizlere bu mutluluğu yaşatan güreşçimizi bir kez daha tebrik ediyoruz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YSK ilan etti! Yarın başlıyor
    1. YSK ilan etti! Yarın başlıyor
    2. Döviz kurları
    3. Seçimden sonra da gündem ekonomi
    4. 'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve..
    5. Edirne’de ‘İŞKUR Kampüste’ programı..
    6. Eski siyasetçi harekete geçti! Yeni..
    7. İntihar etti organları 4 hastaya umut..
    8. Yeni genel müdür Erkan’dan Turkcell..
    9. Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı..
    10. Fahrettin Koca: Hastane yapılarımız..
    11. Suriyeli engellilere "Tuk Tuk" dağıtımı
    12. İşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak..
    13. Vefat eden annesinin yatığını bağışladı
    14. Başkan Erdoğan talimatı verdi!..
    15. "Sancaktepe, Türkiye'nin en büyük..
    16. Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka"..
    17. Özel çocuklara özel gün
    18. Otomotivciler gücünü kendi evinde..
    19. "Muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık"
    20. Başkan Alemdar misafirlerini ağırladı
    21. Tarihi Düğmeli Evler tarihe meydan..
    22. "Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var"
    23. Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti!..
    24. Küçükçekmece’den Sıfır Atık Projesi’ne..
    25. Hisarcık’ta ‘Hacivat ve Karagöz..
    26. 20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak
    27. Bakan Dönmez, AA Editör Masası'na..
    28. Balık pazarında dev yayın balığı
    29. Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere..
    30. Zeybekci’den seçilmesi halinde suya..
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku