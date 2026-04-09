Vanlı Anne DEM Parti önünde dağdaki çocuklara seslendi ‘Ölecekseniz bu bayrak için ölün’

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti devam ediyor. Ellerindeki Türk bayraklarıyla DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar sessiz bir şekilde yürüyen ve tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirten aileler, çocuklarına ‘teslim olun' çağrısında bulundu.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, 2019'dan beri evlat mücadelesi verdiklerini belirterek, "2019'dan beri biz bu kapıda hakkımız olan evlatlarımızı istedik. Başka bir şey istemedik. Bu süreç başladığı için biz mutlu olduk. Sonsuza kadar da Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli Beyefendinin arkasındayız. Çocuklarımız götürdüğü gün zaten biz ölmüşüz, çocuklarımız ölmüştü. Hem bizim hayallerimizi çaldılar, hem bizim çocuklarımızın hayallerini çaldılar. Onların kalemlerini kırdılar. 2019'dan beri biz bu kapıdan ayrılmadık, ayrılmaya da niyetimiz yoktu. Son nefese kadar biz haklı mücadelemizden devam ediyoruz" dedi.

"Acılı anne ve babalar olarak biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı bekliyoruz" diye Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. Biz buradan kalkmayacağız. Hakkımız olan evlatlarımızı almayana kadar. Çünkü biz bu kapıda kaybettik. Biz çocuklarımızı almadan bu kapıda ayrılmayacağız. Bütün dağdaki çocuklara çağrımdır; beni doğuyorsanız, görüyorsanız gelin devlet güçlerimize teslim olun. Ceza yok, bir şey yok. Gelin kaldığınız yerden yine hayatınıza devam edin. Anne ve babaları artık üzmeyin. Yıllardır sizin peşinizdeyiz. Yıllardır gözyaşları döküyoruz. Son nefese kadar da biz sizin arkanızdayız, sizin yanınızdayız. Demeyin ‘biz dağdayız, artık bizim ailelerimiz bizi kabul etmiyor' diye, asla öyle bir şey yoktur. Bütün anne ve babalar olarak sizin yolunuzu gözlüyoruz. Sizi bekliyoruz. Ne olur beni duyuyorsanız, beni görüyorsan gelin devlet güçlerimize teslim olun. Kaldığınız yerde yine hayatınıza devam edin."

Dağdaki çocuklara seslenen anne Nazlı Sancar, "Orada hayat yoktur. Özgünlük varsa burada var. Ne varsa burada var. Siz bu bayrağın altında doğmuşsunuz. Bu bayrağın altında ölün. Bu bayrak için ölün. Onlar için kendinizi öldürmeyin. Sizi kandırıyorlar. Sizi dağlarda, mağaralarda fare gibi çürütüyorlar. Ne olur? Beni duyuyorsanız, görüyorsanız gelin devlet güçlerimize teslim olun. O sizin yeriniz değil. Kaldığınız yerde yine hayatınıza devam edin" diye konuştu.