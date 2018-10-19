Vanilyalı kırmızı erik reçeli yapımı

MALZEMELER

1 kg kırmızı erik



650 gram toz şeker



1 adet çubuk vanilya



200 gram ceviz



1 tatlı kaşığı limon suyu



YAPILIŞI

Erikleri iyice yıkayın. İğneyle üzerlerine birkaç delik açıp büyük bir tencereye alın. Üzerine şeker ve uzunlamasına ortadan ikiye kesilmiş çubuk vanilyayı ekleyin. 8 saat boyunca bu şekilde bekletin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin. Üzerinde biriken köpüğü alın ve iri parçalar şeklinde kırılmış cevizleri ekleyip 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Reçel sıcakken kavanoz veya kavanozlara doldurun. Kapağını sıkıca kapatıp saklayın.