Vanilyalı kırmızı erik reçeli yapımı
Vanilya aromalı erik reçelini daha önce tattınız mı? Eğer denemediyseniz bu lezzetli tarifi mutlaka uygulayın...19 Ekim 2018 Cuma 20:07
MALZEMELER
1 kg kırmızı erik
650 gram toz şeker
1 adet çubuk vanilya
200 gram ceviz
1 tatlı kaşığı limon suyu
YAPILIŞI
Erikleri iyice yıkayın. İğneyle üzerlerine birkaç delik açıp büyük bir tencereye alın. Üzerine şeker ve uzunlamasına ortadan ikiye kesilmiş çubuk vanilyayı ekleyin. 8 saat boyunca bu şekilde bekletin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin. Üzerinde biriken köpüğü alın ve iri parçalar şeklinde kırılmış cevizleri ekleyip 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Reçel sıcakken kavanoz veya kavanozlara doldurun. Kapağını sıkıca kapatıp saklayın.
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