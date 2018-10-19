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Vanilyalı kırmızı erik reçeli yapımı

Vanilya aromalı erik reçelini daha önce tattınız mı? Eğer denemediyseniz bu lezzetli tarifi mutlaka uygulayın...

19 Ekim 2018 Cuma 20:07
Vanilyalı kırmızı erik reçeli yapımı

MALZEMELER

1 kg kırmızı erik


650 gram toz şeker


1 adet çubuk vanilya


200 gram ceviz


1 tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Erikleri iyice yıkayın. İğneyle üzerlerine birkaç delik açıp büyük bir tencereye alın. Üzerine şeker ve uzunlamasına ortadan ikiye kesilmiş çubuk vanilyayı ekleyin. 8 saat boyunca bu şekilde bekletin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin. Üzerinde biriken köpüğü alın ve iri parçalar şeklinde kırılmış cevizleri ekleyip 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Reçel sıcakken kavanoz veya kavanozlara doldurun. Kapağını sıkıca kapatıp saklayın.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 20:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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