Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile hayata dönüyor

İstanbul Boğazı’nda bulunan az sayıdaki yalı camiden biri olan ve 15 Kasım Pazar günü çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii yeniden yapılıyor.



Caminin aslına uygun şekilde restore edilmesi için yürütülecek çalışmalar, 17 Kasım 2020 Salı günü, Vaniköy Camii’nde imzalanan protokolle başladı.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanacak projeyle yeniden eski görünümüne kavuşacak olan tarihi caminin yeniden ibadete açılmasının yaklaşık 2 yıl süreceği açıklandı.



Caminin kısa sürede yeniden yapılması için İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında bir protokol imzalandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Vaniköy Camisi Proje – Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü’ ile restorasyon çalışmalarının Kalyon Vakfı tarafından yürütüleceği ifade edildi.