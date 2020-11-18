Vaniköy Camii Kalyon Vakfı ile hayata dönüyor
Vaniköy Camiinin yeniden yapımı Kalyon Vakfı tarafından gerçekleştirilecek. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu protokol töreni sonrasında kendi mahallesinin camisi olan, zaman zaman ibadet etmek ve bayramlaşmak için gittiği Vaniköy Camii’nde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte incelemelerde bulundu.
İstanbul Boğazı’nda bulunan az sayıdaki yalı camiden biri olan ve 15 Kasım Pazar günü çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii yeniden yapılıyor.
Caminin aslına uygun şekilde restore edilmesi için yürütülecek çalışmalar, 17 Kasım 2020 Salı günü, Vaniköy Camii’nde imzalanan protokolle başladı.
Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanacak projeyle yeniden eski görünümüne kavuşacak olan tarihi caminin yeniden ibadete açılmasının yaklaşık 2 yıl süreceği açıklandı.
Caminin kısa sürede yeniden yapılması için İstanbul Valiliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Mehmet Vani Vakfı ve Kalyon Vakfı arasında bir protokol imzalandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ‘Vaniköy Camisi Proje – Uygulama ve Çevre Düzenlemesi Restorasyon Protokolü’ ile restorasyon çalışmalarının Kalyon Vakfı tarafından yürütüleceği ifade edildi.