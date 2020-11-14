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Aktüel Van'daki trafik kazasında yaralanan 29 sığınmacıdan 11'i taburcu edildi
Aktüel

Van'daki trafik kazasında yaralanan 29 sığınmacıdan 11'i taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:56:33 -
Van'daki trafik kazasında yaralanan 29 sığınmacıdan 11'i taburcu edildi

VAN (AA) - Van'da 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan 29 sığınmacıdan 11'i taburcu edildi.

Tuşba ilçesinde dün yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 29 kişiden 11'inin, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Taburcu edilen 11 sığınmacı, İl Göl İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 18 sığınmacının ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde dün sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi ölmüş, 29 kişi yaralanmıştı.

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