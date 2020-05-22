Van'daki STK'lardan İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına tepki

VAN (AA) - Diyanet-Sen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas ve Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Harun Altın, İzmir Müftülüğünün ses sisteminin sabote edilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasını kınadıklarını bildirdi.

Arvas, yaptığı yazılı açıklamada, kardeşliğe tahammül edemeyenlerin yaptığı bu provokatif saldırının milleti birbirine daha çok kenetleyeceğini belirtti.

Toplumu karşı karşıya getirmek için bir tuzak kurulduğunu dile getiren Arvas, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesine kilitlendiği, Vefa Sosyal Destek gruplarında din görevlilerinin mücadele verdiği süreçte inançlarıyla sorunlu olan şer odaklarının niyetlerini çok iyi anladıklarını vurguladı.

Kardeşliğe kastetmeye çalışanların, ezanlardan ve camilerden dile getirilen dualardan rahatsızlık duyduğunu bildiren Arvas, şunları kaydetti:

"Ülkemizi her fırsatta akamete uğratmaya çalışanlar, her seferinde toplumun birlik direnci ile karşılaşmış, varlığımızın asıl sebebi olan imanın birlikteliği karşısında tahammülsüz davranmışlardır. Camilerimiz sadece bizlerin değil, bütün Müslümanlar için imanın sembolü, inancın kadim yapılarıdır. Bunu çok iyi bilenler en etkili yerden saldırmış, arı yuvasına çomak sokma ümidiyle kozlarını oynamışlardır. Kurulan tuzaklara geçmişte düşmediğimiz gibi bu gün de düşmeyeceğimizi herkesin bilmesini istiyoruz."

Bem-Bir-Sen Başkanı Altun ise doğarken kulaklarına ezan okunan, minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüyen neslin, İslam'ın şiarı ve Müslüman varlığının sembolü olarak kabul edilen ezana yapılan saygısızlığa karşı sessiz kalınamayacağını ifade etti.

Aşağılık eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler kadar söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanların olmasının üzüntü verici olduğunu aktara Altun, "İnsanları birbirlerine bağlayan milli ve manevi değerler vardır. Bu değerlere sahip olmak ve bağlı kalmakla bir bütün oluşturulmuş olur. Bu değerlerin biride, manevi değerlerimiz arasında zikrettiğimiz ezandır. Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir." ifadesini kullandı.