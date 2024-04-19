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Aktüel Van’daki Osmanlı mirası camii ibadete açıldı
Aktüel

Van’daki Osmanlı mirası camii ibadete açıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:23:00 -
Van’daki Osmanlı mirası camii ibadete açıldı

Tarihi Van Kalesi’nin zirvesinde yer alan Süleyman Han Camii, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldı.

Tarihi Van Kalesi’nin zirvesinde yer alan Süleyman Han Camii, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tekrar ibadete açıldı.

Urartulardan kalma 2 bin 700 yıllık Van Kalesi'nin zirvesinde Osmanlı döneminde inşa edilen Süleyman Han Camii, restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Valiliği tarafından Süleyman Han Camii’nde başlatılan 6 aylık çalışma tamamlandı.

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık’ın kıldırdığı Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan cami sayesinde, Van Kalesi’ni ziyaret edenler rahatlıkla ibadetini yapabilecek.

Açılışın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Van Valisi Ozan Balcı, şehrin imar ve inşa edilmesi anlamında büyük gayretlerin olduğunu belirtti.
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Yapılan çalışmalarla vatandaşın huzur, refah ve esenliğinin amaçlandığını ifade eden Vali Balcı, "Burada Valilik başta olmak üzere; siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz, iş dünyamız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, basınımız, bürokrasimiz, üniversitemiz toplumun bütün kesimleriyle beraber birbirimizi severek kaynaşarak gelecek kuşaklara hazırlamaya çalışıyoruz. Burada güzel işler oluyor. Bu işleri de inşallah artırarak devam edeceğiz” dedi.

“Güzel bir eser oldu”

Osmanlı İmparatorluğu’nun Van Kalesi’nde fetih hatırası olarak bu camiyi inşa ettiğini hatırlatan Balcı, “Bu cami, tarihin değişik döneminde restore edilmişti. En son dönemin Valisi Münir Karaloğlu tarafından restore edilmişti. Daha sonra biz yeniden restore ettirdik. Restorasyonu biten camimizi bugün ibadete açtık. Güzel bir eser oldu. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizler sadece bu caminin restorasyonu değil, eski Van şehrinde yer alan 700 yıllık Ulu Cami, Kızıl Minareli Cami ve Horhor Cami'nin de ihalesini yaparak restorasyonlarını başlattık. Eski Van şehrini de ayağa kaldırdığımız zaman kentin kültür ve turizmine çok büyük değer katmış olacağız” diye konuştu. (İLKHA)

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