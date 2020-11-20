Van'da yol kapatarak polis araçlarına saldıran 9 kişiye hapis istemi

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine yol kaparak ateş yaktıkları, polis araçlarına el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli attıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 şüphelinin 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün çağrısı üzerinde yaşa dışı gösteri düzenledikleri, polis araçlarına saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan 9 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, PKK/KCK'nın "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle anayasada belirtilen "Cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edildi.

Hacıbekir Mahallesi'nde 20 Nisan'da maskeli kişilerce çöp konteynerleri ve inşaat demirleriyle yolun kapatıldığı, lastik yakıldığı, güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyli atılarak saldırıların gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede, Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince F. E, B.Ö, E.Ç, A.A, D.A, F.B, G.Ö, M.Ş. ve O.G'nin yakalandığı kaydedildi.

Olaylarda kullanılan el yapımı patlayıcı ve molotofkokteyllerinin canlılar üzerinde yaralayıcı, öldürücü, diğer alanlarda ise yakıcı, yıkıcı, tahrip edici ve yangın çıkarıcı özelliğe sahip olduğu bilgisi paylaşılan iddianamede, terör örgütü PKK'ya ait haber sitelerinde de sahiplenilen olaylara müdahale eden güvenlik güçlerine ait araçlarda 15 bin 500 liralık hasar meydana geldiği bildirildi.

- "Saldırı için çocuklara para dağıtıyorlar"

Şüphelilerden F.E, ifadesinde, pazar günleri mahalledeki parkta ismini "Feyyaz" olarak bildiği birinin çocukları toplayıp örgütsel kitaplar okuttuğunu anlattı. F.E, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kitap okutma esnasında Feyyaz ve yanındakiler çocuklara eylem gününü söylerler. Çocuklara para dağıtıyorlar. Bana da para teklif ettiler ama ben para almadım. Koronavirüs nedeniyle başlatılan sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğim için polisler bana para cezası kestiler. Ben de bu cezayı babamın haberi olmadan kapatmak istemiştim. Bu yüzden de sokak olaylarına katılırsam bana para vereceklerini düşündüm. Bu yüzden olay günü sokağa çıktım. Kalabalığa karıştım. Devrim ve Feyyaz'ın daha önceden de sokak olayları düzenlediğini biliyordum. Devrim'e konuyu anlattığımda olaylardan sonra polislerin kestiği 3 bin lira cezayı ödeyeceğini bana söyledi."

- "Terör örgütü saldırıları sahiplenmiş"

Terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine sokak olaylarının meydana geldiği mahallede şüphelilerin, kolluk kuvvetlerine el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli ve taşla saldırdığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütünün soruşturma dosyasında da bulunan ilgili haber sitelerinde söz konusu sokak olaylarına ilişkin çağrılarının bulunduğu, yine olay tarihinden sonra ilgili haber sitelerinden söz konusu olayları sahiplendiklerinin sabit olduğu anlaşılmıştır. Olay tarihinde gözaltına alınan ve ayrıntılı olarak ifadesi alınan şüpheli, olaylarda kullanılmak üzere kendilerine el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli, havai fişek temin edenleri, kendisiyle birlikte sokak olaylarına karışarak kolluk kuvvetlerine taş, molotofkokteyli, el yapımı patlayıcı atanları teşhis etmiştir. Yakalama tutanağı ve teşhis işlemleri neticesinde, şüphelilerin söz konusu olaya örgütün çağrısı üzerine katılarak kolluk kuvvetlerine saldırdıkları, bu nedenle atılı suçları işledikleri tespit edilmiştir."

Atılı suçlardan tutuklanan şüphelilerin yargılanmasına Van 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.