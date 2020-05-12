  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:17:44 -
Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yardım ve yataklık eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terör örgütüne üye olmak" ve "Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek" suçunu işledikleri tespit edilenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İlçe merkezindeki operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda iki adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı