Van'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 29 yaralı
Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde mülteci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ülkeye kaçak giriş yapan, plakası ve sürücü kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyrukluları taşıyan minibüs Van-Erciş karayolunda devrildi.
Araçta bulunan 2 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.
Yaralılar Van'daki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesindeki Timar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Çakırbey Mahallesi mevkiinde B.A tarafından sürülen 04 D 5370 minibüsünün saat 07:30 sularında devrildiği belirtildi.
"Aracın sürücüsü B.A. gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı." diye açıklandı.