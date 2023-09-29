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Gündem Van'da hekime şiddet uygulayan 2 zanlı gözaltında!
Gündem

Van'da hekime şiddet uygulayan 2 zanlı gözaltında!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 23:48:00 - 2023-09-30 00:34:26
Van'da hekime şiddet uygulayan 2 zanlı gözaltında!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da bir hekime şiddet uygulayan 2 zanlının gözaltına alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaşanan şiddet olayında bir hekimin yaralandığını belirtti.

Saldırganların gözaltına alındığını söyleyen Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

Olay, acil serviste bir hastaya müdahale edilirken, hasta ile bir hasta yakınının tıbbi bir konuda hekimden daha fazlasını biliyormuşçasına tavır almasıyla başlayıp, şiddete dönüştü. Bir uzmana saygısızlık, hekime şiddet asla bağışlanamaz. Şu an, hukuken 'zanlı' sıfatını taşıyan 2 kişi gözaltına alınmıştır. İfadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerini bekliyoruz. Sağlık camiası adına hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.

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