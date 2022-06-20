Van'da deprem! Çevre illerden de hissedildi
AFAD, Van'ın Muradiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Van'ın Muradiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Van'ın Muradiye ilçesinde, yerel saat ile 17.56'da, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre illerden hissedildi
Sarsıntının yerin 12,51 kilometre derininde meydana geldiği ve çevre illerden de hissedildiği açıklandı.