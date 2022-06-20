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Aktüel Van'da deprem! Çevre illerden de hissedildi
Aktüel

Van'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD, Van'ın Muradiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 18:43:00 -
Van'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Van'ın Muradiye ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Van'ın Muradiye ilçesinde, yerel saat ile 17.56'da, 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre illerden hissedildi

Sarsıntının yerin 12,51 kilometre derininde meydana geldiği ve çevre illerden de hissedildiği açıklandı.

 

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