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Gündem Van’da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı
Gündem

Van’da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 14:41:00 -
Van’da değişik suçlardan aranan 19 kişi tutuklandı

Van’da değişik suçlardan arama kaydı olan ve yakalanan 48 kişiden 19'sı tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca 8-14 Temmuz tarihleri arasında bin 856 devriye icra edilmiş 74 bin 976 şahıs ve 75 bin 103 araç kontrol edildi. Arandığı tespit edilen; terör suçundan 12, dolandırıcılıktan 6, hırsızlıktan 2 ve diğer suçlardan 21 şahıs olmak üzere toplam 41 şahıs yakalanmış olup 16 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yine Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 1 faili meçhul ‘kasten öldürme’ ve 3 faili meçhul ‘dolandırıcılık’ olayına müdahale edilerek aydınlatılmış ve olaya karışan 7 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip ‘Yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı’ ile serbest bırakılmıştır. Kasten öldürme 17 yıl 6 ay, birden fazla kişi ile tehdit 1 yıl 8 ay, resmi belgede sahtecilik, cinsel taciz, kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı ile aranan 7 şahıs yakalanmış ve yakalanan şahıslardan çıkarıldıkları adli makamlarca 3 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır. Çocuk Kısım Amirliği tarafından; Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan tekstil fabrikasında ‘KADES ve Kadına El Kalkamaz’ konulu bilgilendirme yapılmıştır. Atlı Jandarma Takım Komutanlığınca; Saray İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında sınır hattı ve çevre köylerinde önleyici kolluk devriye faaliyeti icra edilmiştir” denildi.

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