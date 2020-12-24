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Aktüel Van'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı
Aktüel

Van'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:35:38 -
Van'da DEAŞ operasyonu: 31 gözaltı

VAN (AA) - Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, DEAŞ ile iltisaklı olarak kentte faaliyet gösteren "Amer Onay Grubu"na mensup 34 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Sabah gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisini içeren çok sayıda kitap ve dokümana el konuldu.

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