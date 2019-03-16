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Van’da 4 yaşındaki çocuğa PÇK uygulaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 yaşındaki çocuğun üst dişlerine Paslanmaz Çelik Kron (PÇK) uygulaması yapıldı.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:25
Van’da 4 yaşındaki çocuğa PÇK uygulaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 4 yaşındaki çocuğun üst dişlerine Paslanmaz Çelik Kron (PÇK) uygulaması yapıldı.

 

Van’da yaşayan Mustafa ve Tülay Sarp’ın çocukları olan 4 yaşındaki Ömer, dişlerinden madde kaybı olması nedeniyle beslenmekte güçlük yaşıyordu. Bunun üzerine kentteki özel hastaneye götürülen ama olumsuz yanıt alan Sarp Ailesi, minik Ömer’i Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada genel anestezi altında Diş Hekimi Zehra Kaya tarafından sedasyon yöntemiyle minik Ömer’in dişlerine Paslanmaz Çelik Kronlar uygulandı. Tek seanslık başarılı operasyonun ardından evine gönderilen minik Ömer, kısa bir sürenin ardından hem diş ağrılarından hem de yüzündeki şişlikten tamamen kurtuldu.

 

İHA muhabirine konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diş Hekimi Zehra Kaya, klinikte özellikle engelli hastalara ve küçük yaştaki çocuklara genel anestezi altında sedasyon yöntemiyle diş tedavilerini yaptıklarını belirtti. Minik Ömer’in dişlerinde çok fazla madde kaybı olduğunu anımsatan Diş Hekimi Kaya, “Bizde Ömer’in dişlerini tedavi etmek için dişlerinde PÇK dediğimiz bir uygulama yaptık. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu uygulamayı ilk defa yapıyoruz. Başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da tedavilerimize devam edeceğiz” dedi.



“Ömer çürük dişlerle yaşayamazdı”

 

Minik Ömer’in daha sağlıklı beslenmesi ve ağrılarından kurtulması için PÇK uygulamasıyla tedavi ettiklerini dile getiren Kaya, “Çocuk büyüdükçe çene büyüyor ama diş büyümüyor. Aksine çocuk büyüdükçe dişin kökleri yavaş yavaş erimeye başlıyor ve alttan ana diş gelmeye başlıyor. Yaptığımız dişlerin daimi sürme yaşları 10-12’dir. Bu süre zarfında Ömer dişsiz de kalamazdı ve bu çürük dişlerle de yaşayamazdı. Bu yüzden böyle bir tedavi uyguladık” diye konuştu.



“Van’da da böyle bir hizmet verebiliyoruz”

 

Önceden bütün hastalarını çevre illere sevk ettiklerini ifade eden Kaya, “Her hastanın şehir dışına gidip bunları yaptırma gibi bir imkanları olamıyor. Ancak artık Van’da da böyle bir hizmet verebiliyoruz. Hastalarımız şehir dışına gitmeden bu işlemleri yaptırmaları mümkündür” şeklinde konuştu.

 

Yaptığı başarılı operasyondan dolayı Dr. Kaya’yı ziyaret ederek teşekkür eden baba Mustafa Sarp ise, çocuklarının hem ağrılarından hem de yüzündeki şişkinlikten kurtulduğunu dile getirdi. Ömer’in alt ve üstte olmak üzere yaygın diş çürüklerinin olduğunu belirten Sarp, “Bu yüzden sürekli ağrıları vardı ve yüzünde apseler oluşuyordu. Ömer’in yaşından dolayı doktorlar tedavi edemiyordu. Buraya geldiğimizde tek seansta hastayı tedavi edeceklerini söylediler ve bizimde kabul ettik. Daha sonra başarılı bir operasyonla üst dişlerine iki tane Paslanmaz Çelik Kron takıldı. Şu an durumu gayet iyi. Hem ağrıları hem de yüzündeki şişlikler gitti. Bu durumdan çok memnun olduk” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:25
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