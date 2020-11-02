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Aktüel Van'da 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi düzenlendi
Aktüel

Van'da 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:06:34 -
Van'da 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi düzenlendi

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından "cerrahi ve travma" temasıyla 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi düzenlendi.

Yeni tip koronavürüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online düzenlenen kongreye, birçok ilin yanı sıra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bin öğrenci ve alanında uzman akademisyenler katıldı.

YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuncer, AA muhabirine, tıp öğrencileri tarafından hazırlanan öğrenci kongrelerinin geleneksel hale geldiğini belirtti.

Daha önce düzenlenen öğrenci kongrelerini yüz yüze gerçekleştirdiklerini aktaran Tuncer, "Kovid-19 salgını nedeniyle kongremizi online olarak yaptık. Öğrencilerimizin gelecekte iyi bir doktor, iyi bir bilim insanı olmaları için sürekli bilimsel toplantılar düzenliyoruz. 3. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'ni bu yıl Nisan'da düzenlemeyi planlıyorduk ancak koronavirüs salgınından dolayı erteledik. Birçok ülke ve şehirlerimizden alanında uzman doktorlar kongremize katıldı, bilgi ve tecrübelerini anlattı. Çok katılımlı ve faydalı bir kongre oldu. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden ise böyle bir etkinliğin Van'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kovid-19 salgınında birçok ilki gerçekleştirdiklerini, önemli çalışmalara imza attıklarını belirten İliklerden, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ilk online ulusal tıp öğrenci kongresini gerçekleştirdik. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan ve KKTC'den bin kişi kongremize katıldı. Kovid-19 salgını maalesef günlük hayatı, eğitim ve öğretimi etkilemiş durumda. Bu kongreyle eğitimlerin ve kongrelerin her şartta yapılabileceğini gösterdik. Cerrahi ve travma temalı kongremiz örnek bir kongre oldu. Hastane olarak pandemi sürecinde ciddi çalışmalar yaptık. Laboratuvarlar kurduk. Koruyucu malzemelerimizi, yüz koruma siperliklerini, numune alma kabinlerini ve transfer sedyelerini kendimiz ürettik. Hastanemizde Kovid-19 tedavisi gören hastalarımızı ilk defa uzaktan erişim sistemiyle yakınlarıyla görüştürdük."

Birçok yenilik ve ilke imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İliklerden, kongrenin düzenlenmesine katkı sunan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer'e teşekkür etti.

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